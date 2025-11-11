Задържаха осъждан мъж, следил системно жена в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 29-годишен мъж, системно следил жена.

Събраните до момента доказателства сочат, че на различни дати в периода от месец октомври 2025 г. до месец ноември 2025 г. в гр. София обвиняемият Р.Я. системно е следил жена, с която е имал връзка преди време, съобщават от прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 144а, ал. 1, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на прокурор обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа.

Р.Я. е осъждан.

След внесено от прокурор искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение, състав на съда е наложил на обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража".

Мярка подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.