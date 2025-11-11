Задържаха 16-годишен дилър, продавал дрога на ученици

16-годишен младеж е задържан за 48 часа и срещу него се води разследване за притежание и разпространение на наркотични вещества. В понеделник около 16,30 ч в в Горна Оряховица е установен ученик в момент на сделка за купуване на марихуана. Младежът от своя страна отвел полицаите до свой връстник, 16-годишен ученик, от когото купувал дрогата. Дилърът бил спипан в момент, когато правел топчета от марихуана, като в дома му били намерени около 10 такива топчета и 1 грам амфетамин. Невръстният пласьор си имал и помагач на 17-години, който отвел полицаите до тайник, намиращ се в храсти до едно от местните училища. Там имало имало още топчета марихуана, готови за пласиране.

В хода на разследването било установено, че 16-годишният младеж купувал дрогата от 2 града извън областта, като пътувал с влака, за да се снабдява. Топчетата тежали около 2,8 грама и от всяко от тях можели да се направят до три цигари. Цената на едно топче била 50 лв. Установено било, че в последните дни младежът е продал марихуана на поне десетина човека. Клиентите му били ученици от няколко училища в центъра на Горна Оряховица, сред които бившите електро и механотехникум, средното училище „Вичо Грънчаров" и гимназията по хранителни технологии. Клиентите се свързвали с дилъра чрез чат в интернет.

Непълнолетният наркодилър е известен на полицията и прокуратурата. Преди година той е бил осъден на пробация отново за продажба на дрога. Само преди дни изтекъл срокът на пробацията му. Докато бил в срока на постановената присъда обаче той отново бил заловен с наркотици. Само преди ден е приключило разследването за поредното престъпление и той е пипната отново.

Окръжният прокурор Христо Христов съобщи, че ще поиска от съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража", която обикновено за непълнолетни се налага в краен случай при извършители на много тежки и опасни престъпления. Ако бъде признат за виновен, го грозят до 3 г. затвор. Любопитен детайл е, че дилърът разпределял „стоката" в дома, където живеел с родителите си. Те твърдели, че не знаят нищо за неговата престъпна дейност.