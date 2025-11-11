ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оправиха тръбата във варненското езеро, чакат държавата да плати ремонта

Надежда Алексиева

Снимка: Архив.

Към 14 ч. днес е отстранена аварията на тръбопровода във Варненското езеро, която възникна в неделя следобед след преминаването на голям кораб.

От фирмата-изпълнител на проекта са докладвали на ръководството на Община Варна, че е възстановена целостта на съоръжението и след направени технически изпитания то вече работи под напор, съобщи заместник-кметът Пламен Китипов.

Фирмата - изпълнител е заявила готовност да завърши строителните работи в рамките на няколко месеца до въвеждане в експлоатация на обекта, ако бъде осигурено финансирането, за което Община Варна има споразумение с МРРБ, обясни Китипов.

Проектът е с финансиране от МРРБ по споразумение от април 2024 г.

Снимка: Архив.

