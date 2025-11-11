До средата на декември делото за боя с русенския полицейски шеф влиза в съда

Най-късно до средата на декември делото за побоя над русенския полицейски шеф Николай Кожухаров трябва да влезе в съда. Това обяви на брифинг окръжният прокурор на Велико Търново Христо Христов. Месец след инцидента от септември разследването бе прехвърлено в Търново. "Всички назначени експертизи са с готови резултати. Изяснена е фактическата обстановка. Предстои конкретизиране на обвиненията, и повдигане на нови, след което материалите да бъдат предявени на страните", изброи Христов.

Той посочи още, че тройната медицинска експертиза е потвърдила, че причинената телесна повреда на Николай Кожухаров е тежка.

Четиримата младежи, обвинени за побоя, обжалват мерките си за неотклонение и има насрочени съдебни заседания в Русе на 13 ноември.

Те бяха задържани за побой над Николай Кожухаров след спречкване с полицейския шеф и съседа му, направили забележка за рисково шофиране. Беше образувано дело за хулиганство и причиняване на тежка телесна повреда, като по-късно съдът пусна обвинените от ареста. Непълнолетният е под надзор на инспектор ДПС, а останалите - под домашен арест.

Като извършители на побоя са обвинени Станислав А. и Жулиен Кязъмов. Другите двама младежи - Виктор Иванов и Кирил Гочев имат обвинения само за хулиганство.

Първоначално Окръжният съд в Русе определи постоянно задържане за младежите. Апелативният съд във Велико Търново обаче пусна под домашен арест тримата пълнолетни, а Станислав получи мярка за неотклонение "надзор на инспектор при Детска педагогическа стая". Това е втората по тежест мярка за непълнолетните, предвидена от закона.

По искане на адвоката на 15-годишното момче, след преместването на делото във Велико Търново мярката му е променена в най-леката - "надзор на родителите".