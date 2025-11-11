Министър Георгиев ще участва в глобална среща на ОИСР

Министърът на правосъдието Георги Георгиев ще вземе участие в глобална среща „Диалог на лидерите в областта на правосъдието“ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Министерство на правосъдието на Испания. Във форума в Мадрид ще участват представители на над 40 държави.

Основната тема на разговорите е „Оформяне на бъдещето на правосъдието“ с акцент върху използването на изкуствен интелект и справянето на правосъдните системи с новите нужди, произтичащи от миграция, влошаване на околната среда, промени в целостта на информацията и др.

На дискусия ще се подложи бъдещата работа на ОИСР за подпомагане на държавите за засилване на доверието в правосъдните системи, обмена на данни между тях, укрепване на демократичното управление и равният достъп до правосъдие.