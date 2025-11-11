Георг Георгиев се срещна с посланика на Япония и с външния министър на Ливан

Министърът на външните работи Георг Георгиев се срещна с посланика на Япония в България Н.Пр. г-н Хисаши Мичигами и с министъра на външните работи и емигрантите на Ливанската република Юсеф Раджи, съобщиха от министерството на външните работи на сайта си.

На 11 ноември т.г. министър Георг Георгиев проведе прощална среща с посланика на Япония в България Н.Пр. г-н Хисаши Мичигами.

Министър Георгиев благодари за усилията на посланик Мичигами за насърчаване на българо-японските отношения. В хода на разговора двете страни високо оцениха възходящото развитие на двустранното сътрудничество във всички области от взаимен интерес в т.ч. активизирането на политическия диалог на високо равнище, икономическия, културен и академичен обмен, в контекста на установеното т.г. стратегическо партньорство между България и Япония.

От българска страна бяха отправени поздравления за успешното домакинство на изложението ЕКСПО Осака 2025 и изразено задоволство от участието на България. Японският посланик от своя страна отправи поздравления за успехите на България за присъединяване към Шенген, Еврозоната, както и напредъка на кандидатурата за ОИСР.

Откроени бяха перспективите за развитие на секторното сътрудничество в областта на икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната, иновациите, науката и технологиите, културата, образованието и туризма, както и по линия на сътрудничеството за развитие за страните от Западните Балкани.

Заявена бе обща воля за по-тясно взаимодействие по водещи въпроси от международния дневен ред, в т.ч. подкрепата за Украйна, както в двустранен план, така и в рамките на партньорствата на ЕС-Япония и НАТО-Япония, на основата на споделени ценности.

Днес министърът на външните работи Георг Георгиев прие в МВнР министъра на външните работи и емигрантите на Ливанската република Юсеф Раджи. Срещата се състоя в рамките на официалното посещение на президента на Ливанската република генерал Жозеф Аун в България, по покана на президента Румен Радев.

Министър Георгиев определи визитата на президента Жозеф Аун като „нова страница" в двустранните отношения и подчерта, че стабилността и просперитетът на ливанската страна са от голямо значение не само за България, но и за целия регион на Близкия изток. Приветства усилията на държавния глава и ливанското правителство за укрепване на държавните институции, осъществяване на амбициозните икономически реформи и постигане на стабилност. Изрази желанието на България, като ДЧ на ЕС, за подкрепа и сътрудничество. Допълни, че страната ни очаква с нетърпение и активизирането на политическия диалог между ЕС и Ливан в светлината на планирания за месец декември Съвета за асоцииране след осемгодишна пауза. Подчерта, че България би могла да бъде силен глас в подкрепа на ливанската страна в рамките на ЕС и по отношение на политиките на общността.

От своя страна, министър Раджи изрази готовността си за сътрудничество и за съживяване и надграждане на отношенията след известен период на застой. Приветства също традиционните приятелските връзки между двете страни и народи.

Двамата първи дипломати се договориха за установяването на съвместен механизъм, който да послужи като основа за съживяване и надграждане на двустранните отношения. Изтъкнаха и необходимостта от възобновяване на политическите консултации между двете Министерства на външните работи и тяхното регулярно провеждане.

В хода на разговора бяха отбелязани значителният неизползван потенциал и множеството възможности за сътрудничество във всички сфери от взаимен интерес. Като приоритетни области бяха откроени търговско-икономическите отношения, инвестициите, военното сътрудничество, туризмът, културата, образованието, иновациите и растежът, новите технологии и изкуственият интелект. Бяха обсъдени още и перспективите за възстановяване на директната самолетна линия между София и Бейрут.

Двамата министри също обмениха мнения и по редица регионални и международни въпроси.