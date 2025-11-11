Отмениха глоба на кмета на Пловдив, не можел да изпълни мерките за въздуха за 34 дни

Санкцията на РИОСВ е за 2023-а, а Костадин Димитров встъпи в длъжност на 8 ноември с. г.

Пловдивският административен съд отмени глоба от 1000 лв., наложена от РИОСВ на кмета Костадин Димитров за неизпълнение на мерките в програмата за подобряване на качеството на въздуха. Санкцията е вследствие на отчет от общината за 2023 г., от който става ясно, че дейности като подробно проучване на броя на домакинствата, отопляващи се на дърва и въглища, насърчаване на използването на автомобили с ниски и нулеви емисии и др. не са извършени. Градоначалникът е обжалвал, но наказателното постановление е потвърдено от Районния съд.

Последвало ново оспорване и административните магистрати намират, че санкцията е наложена неправомерно. "Костадин Димитров встъпва в длъжност като кмет на община Пловдив на 8 ноември 2023 г. и на практика е разполагал с 34 работни дни до края на годината, в които да организира изпълнението на мерките по програмата. Краткото време, както и фактът, че това не са единствените му задължения като кмет на общината, следва да се определят като смекчаващи обстоятелства", е записано в съдебното решение. То е окончателно.