ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сдружение на бащи заведе иск срещу всички съдилища...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21694285 www.24chasa.bg

КС образува дела за промените в закони, засягащи националната сигурност и СРС

2272
Конституционният съд СНИМКА: Архив

Конституционният съд образува две конституционни дела по искане на 53-ма народни представители от 51-вото Народно събрание. Исканията са за установяване на противоконституционност на последните изменения в три ключови закона, засягащи системата за национална сигурност и използването на специални разузнавателни средства.

Първото дело – №16/2025 г., е свързано с промените в Закона за специалните разузнавателни средства, а второто – №17/2025 г. – касае изменения в Закона за Държавна агенция „Разузнаване" и Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност.

Оспорените текстове са приети от 51-вото Народно събрание на 10 октомври 2025 г., повторно гласувани на 30 октомври 2025 г. и обнародвани в брой 94 на „Държавен вестник" от 4 ноември 2025 г.

И по двете дела докладчик е съдия Сашо Пенов.

Конституционният съд СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)