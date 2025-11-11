КС образува дела за промените в закони, засягащи националната сигурност и СРС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Конституционният съд образува две конституционни дела по искане на 53-ма народни представители от 51-вото Народно събрание. Исканията са за установяване на противоконституционност на последните изменения в три ключови закона, засягащи системата за национална сигурност и използването на специални разузнавателни средства.

Първото дело – №16/2025 г., е свързано с промените в Закона за специалните разузнавателни средства, а второто – №17/2025 г. – касае изменения в Закона за Държавна агенция „Разузнаване" и Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност.

Оспорените текстове са приети от 51-вото Народно събрание на 10 октомври 2025 г., повторно гласувани на 30 октомври 2025 г. и обнародвани в брой 94 на „Държавен вестник" от 4 ноември 2025 г.

И по двете дела докладчик е съдия Сашо Пенов.