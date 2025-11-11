Атанас Запрянов се срещна с посланика на Франция, обсъдиха военното сътрудничество

Министърът на отбраната Атанас Запрянов и посланикът на Франция в България Н. Пр. Мари Дюмулен обсъдиха двустранното военно сътрудничество и въпроси от актуалния дневен ред на сигурността днес на среща в Министерството на отбраната.

Министър Запрянов поздрави посланик Дюмулен за назначението ѝ в България и изрази висока оценка за отношенията между двете страни в областта на отбраната, съобщиха от пресцентъра на министерството. Министърът изрази увереност, че усилията за постигане на целите от взаимен интерес и ползотворното партньорство във военната сфера ще продължават да се задълбочават и развиват.

Във фокуса на дискусията бяха възможностите за задълбочаване на военното сътрудничество и проектите за модернизация на Българската армия. Бяха обсъдени още повишаването на инвестициите в отбраната и необходимостта от засилване на оперативната съвместимост между съюзниците от НАТО.

Министър Атанас Запрянов подчерта ангажираността на Република България за гарантиране на сигурността в Черноморския регион и в района на Западните Балкани и за продължаване на подкрепата за Украйна, в съответствие с решенията на Народното събрание.

В срещата участваха заместник-министърът на отбраната Аделина Николова, Ан-Шарлот Монтан, заместник-ръководител на посолството на Франция в България и експерти.