ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сдружение на бащи заведе иск срещу всички съдилища...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21694406 www.24chasa.bg

Кортеж на НСО кара в насрещното, светка с фарове и избутва колите от пътя (Видео)

21056
Кортежът на НСО в насрещното

Видео показва опасно шофиране на автомобили на НСО, които се движат с висока скорост и в насрещното по извънградски път. 

Кадрите се въртят в социалните мрежи, а авторът е неизвестен. На тях се вижда как кортеж от коли на НСО, предвождани от полицейски автомобил, карат в насрещното. 

Видеото е заснето от кола, срещу която се движат автомобилите със специален режим. Една от колите на НСО дори светка на водача с фарове и той е принуден да навлезе в банкета, за да не се сблъска челно с кортежа. 

Според коментиращи в социалните мрежи действието се развива около Пловдив. 

В понеделник кметът на район "Средец" заяви, че кортеж на НСО е засякъл трамвай в столицата. По думите му от автомобила на НСО променили сигнала на светофара, който станал червен за трамвая и той набил рязко спирачки на кръстовището на площад "Славейков" с улица „Георги С. Раковски". 

Кортежът на НСО в насрещното

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)