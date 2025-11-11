Кортеж на НСО кара в насрещното, светка с фарове и избутва колите от пътя (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Видео показва опасно шофиране на автомобили на НСО, които се движат с висока скорост и в насрещното по извънградски път.

Кадрите се въртят в социалните мрежи, а авторът е неизвестен. На тях се вижда как кортеж от коли на НСО, предвождани от полицейски автомобил, карат в насрещното.

Видеото е заснето от кола, срещу която се движат автомобилите със специален режим. Една от колите на НСО дори светка на водача с фарове и той е принуден да навлезе в банкета, за да не се сблъска челно с кортежа.

Според коментиращи в социалните мрежи действието се развива около Пловдив.

В понеделник кметът на район "Средец" заяви, че кортеж на НСО е засякъл трамвай в столицата. По думите му от автомобила на НСО променили сигнала на светофара, който станал червен за трамвая и той набил рязко спирачки на кръстовището на площад "Славейков" с улица „Георги С. Раковски".