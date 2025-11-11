Жените от ДПС отбелязаха шест успешни месеца на кампанията „Вяра и семейство“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 10 ноември в гр. Павел баня се проведе Националната конференция по случай шест месеца от старта на кампанията „Вяра и семейство" – инициатива на жените в ДПС – Ново начало, под патронажа на г-н Делян Пеевски, председател на ДПС и на Парламентарната група на ДПС – Ново начало.

В Павел баня се събраха 130 жени, представители на женските дружества на ДПС в цялата страна. Те споделиха удовлетворението от работата в кампанията на повече от 1000 жени, участвали в организацията и провеждането на събитията от кампанията.

Всички те говориха за важните послания на устоите на вярата, силата на семейството, обединението около традициите, които достигат до все повече семейства в страната.

Женското лице на ДПС, изразено в усмивките и самочувствието на тези жени показа сила, единство, инициативност, грижа за хората, ясно осъзнаване на ролята, отредена на жената в семейството, в общността и обществения живот. Жените в ДПС превръщат посланието за грижа за хората в ежедневна реалност.

Уважение към жените и висока оценка на работата им дадоха заместник - председателите на ДПС – Халил Летифов, Ерол Мюмюн и Искра Михайлова, членове на парламентарната група на ДПС – Ново начало, кметът на община Павел баня и домакин на срещата г-н Иса Бесоулу, областната структура на ДПС – Стара Загора.

Жените, участници в срещата, изпратиха свое специално послание до патрона на кампанията "Вяра и семейство" г-н Делян Пеевски. (Виж го по-долу)

Следващата среща на все по-големия екип на „Вяра и семейство" ще бъде в Кърджали, по покана на кмета г-н Ерол Мюмюн.

Създадена, за да обедини хората около ценностите вяра, семейство и традиции, кампанията поставя в центъра на своята мисия грижата за хората, за всеки дом и всяко дете; съхранението на културната памет и уважението към духовността.

Само за шест месеца „Вяра и семейство" се утвърди като една от най-смислените и мащабни обществени инициативи в страната:

• Обедини над 25 000 души;

• Проведе над 120 събития;

• Изгради силно и автентично онлайн присъствие, постигна над 630 000 въздействия в социалните мрежи;

• Достигна до хора от всички възрасти, вярвания и региони на страната.

Пътят на „Вяра и семейство" през месеците:

Май – 6 500 души участваха в първите инициативи;

Юни – организирани 53 събития из цялата страна;

Юли – посланията достигнаха до 50 000 българи онлайн само за този месец;

Август – 140 000 гледания на постовете, отразяващи събитията на кампанията само за месец август– доказателство за устойчив интерес;

Септември – 1 100 последователи във Фейсбук, избрали да останат част от общността;

Октомври – 25 000 души участваха на живо в различни прояви.

Инициативите, проведени от женските дружества на ДПС в страната, се превърнаха в уроци по човечност, отговорност и доброта. Темите, които докоснаха най-много хората:

Заедно за децата – игри, ритуали и инициативи за младите;

Кулинарна памет – вкусът на традицията – от гьозлеме до баклава, срещи на поколения и културно наследство;

Доброто е избор – дарителски жестове и подкрепа за нуждаещи се;

Традиции и приемственост – предаване на умения и ценности между поколенията;

Грижа за природата – засаждане на дървета и екологични акции;

Семейно здраве – профилактика и срещи със специалисти;

Образование и памет – училищни и празнични инициативи, посветени на знанието;

Пътувания с кауза и смисъл – духовни маршрути и културни преживявания, свързващи жени от различни поколения и места.

„Вяра и семейство" не е просто поредица от инициативи – това е движение на обич, отговорност и взаимност, което показва, че когато говорим с внимание и действаме с грижа, България отвръща с доверие, топлина и съпричастност.

Ето и посланието на участничките до г-н Делян Пеевски:

Уважаеми г-н Председател,

Ние, посланиците на кампанията „Вяра и семейство" от женските дружества на ДПС в цялата страна, Ви благодарим за Вашата подкрепа, внимание и вдъхновение!

Нашата инициативност, отговорност, ентусиазъм и чар, с които успяхме да превърнем идеята в реалност и да покажем човешкото лице на Новото начало в ДПС, са възможни благодарение на Вашето лидерство!

Щастливи сме да споделим с Вас успеха на нашата кампания. За шест месеца „Вяра и семейство" организира повече от 120 събития; с нас бяха над 25 000 души, а с посланията си достигнахме до 205 000 души в социалните мрежи.

ДПС е по-силна от всякога. ДПС е силна и единна благодарение на Вашите усилия. Партията премина през труден период, за да намери своето Ново начало и силата си – силата да работи за хората и в името на хората. Начело с Вас превръщаме нашата мисия – хората да живеят по-добре – в реалност. Благодарение на Вас и на ДПС – Ново начало в България се реализира Общинска програма за инвестиции, чиято цел е да подобри качеството на живот във всички населени места. Гордеем се с постигнатото и продължаваме напред.

Вече хиляди километри ремонтирани улици, десетки сгради на читалища и училища, обновени водопроводи, възстановени религиозни храмове, стотици градинки, паркове и детски площадки се ползват от хората.

Подкрепяме усилията на ДПС – Ново начало последователно да защитава човешкото право на питейна вода. Вие сте този, който накара институциите да обединят усилията си и да бъде създаден Национален борд по водите. Нека не допуснем кризата с питейната вода да продължи и през идващата година.

За нас мястото на младите хора е в Новото начало. Те носят Новото начало. Грижата за младите семейства и младите специалисти е най-важната грижа за държавата. Оценяваме всичко, което правите в подкрепа на младите хора и младите семейства – социални програми в тяхна помощ, както и Национална програма за достъпни жилища. Грижата за хората е грижа за всеки дом, за всяко семейство, за всяко поколение.

Очакваме съвсем скоро да отворят врати първите Магазини за хората – с поносими цени на хранителни продукти. Всички, с които се срещаме, знаят, че това ще се случи благодарение на Вашите усилия и на работата на експертния екип на ДПС.

Продължавайте да търсите и намирате решения за проблемите на малките фермери, животновъдите, производителите на плодове и зеленчуци, преработвателите и целия земеделски бранш.

Само смел човек и лидер като Вас може да поеме ангажимент да направи всичко възможно България да има стабилно правителство, което да работи за хората. Не е лека задача, но България има правителство и то ще има нашата подкрепа, докато работи за хората.

Смелост и твърдост се изискват, за да се отстоява националният интерес – интересът на всеки български гражданин – дори в най-трудните моменти.

Вие го правите.

Ние, жените в ДПС, с труд и обич съхраняваме живота на семействата си.

Ние, всички заедно – с труд, единство и Вашето лидерство – ще съхраним Родината си и тя ще пребъде.

Вярваме Ви, с Вас сме!

Обичаме Ви!

Най-хубавото предстои!

Жените от ДПС, посланици на кампанията „Вяра и семейство"