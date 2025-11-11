ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сдружение на бащи заведе иск срещу всички съдилища...

Мъж потроши паметници на гробището в Троян

Полиция Кадър: МВР

Мъж от Троян е задържан за поругаване на надгробни плочи, съобщават от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Около 9:00 часа тази сутрин в Районното полицейско управление в Троян е получен сигнал от служител на гробищния парк, разположен на ул. „Криволак", че е открил бутнати и разрушени надгробните плочи на пет паметника. Последвали са незабавни действия от полицейските служители, като в резултат на проведените издирвателни мероприятия е установен и задържан 20-годишен криминално проявен и осъждан местен жител. Мъжът е задържан за срок до 24 часа

По случая е образувано досъдебно производство по чл.164 ал.2 от Наказателния кодекс, в ход са процесуално-следствени действия, като работата продължава под ръководството на Районна прокуратура - Ловеч.

Съответният член се отнася до оскверняване, унищожаване или нанасяне на повреда върху религиозен храм, молитвен дом, светилище или прилежаща към тях сграда, техни символи, гробове или надгробни паметници и се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация, както и с глоба от три хиляди до десет хиляди лева, каза пред БТА адвокат Дончо Чонов от Адвокатска колегия – Ловеч.

