София на бунт заради убитите Мая и Феликс - от лекар и ученик (Обзор)

Кучето е прегазено от д-р Цоневски, който отрича да е нарочно, а котето е разчекнато от 13-годишен, който не носи наказателна отговорност

Протест и шествие заради убийството на две животинчета блокират София в събота.

Съдбите на кучето Мая, прегазено от д-р Ненад Цоневски и котето Феликс, садистично убито от 13-годишен ученик, възмутиха социалните мрежи. Десетки хиляди са заявили участие в протеста пред Съдебната палата с поход до Военномедицинска академия, където работи д-р Цоневски.

Недоволните настояват за справедливост и тежки наказания за убийците на животни. Конкретно за лекаря - да лежи в затвора и да бъде уволнен.

По същия начин през март граждани блокираха съдебните палати в цялата страна заради мъчителите на животни Габриела Сашова и Красимир Георгиев от Перник, след което депутатите увеличиха наказанията за това престъпление. Двамата още са в ареста, а разследването е приключило и ще бъде внесено в съда до дни, казаха за “24 часа” от окръжната прокуратура в Перник (виж карето).

“Убиец”, “Умри”, Да изгниеш в затвора дано” са най-милите пожелания към 29-годишния гръден хирург Ненад Цоневски след смъртта на Мая.

Всичко започва в неделя около 18,30 ч. Тогава на тел. 112 звъни д-р Цоневски и съобщава за скандал с друг мъж. Поводът е кучето Мая - любимката на квартала, която е прегазена от лекаря, докато излиза от гаража си. Полицаите пристигат до минути. Двамата участници в конфликта са на място.

Цоневски признава, че е прегазил Мая, но отрича да е нарочно

Отнася гнева на стотици свои съкварталци и се изнася от жилището си. Във вторник сутринта гаражът му осъмна с червен надпис “Убиец”.

В същото време полицията е докладвала случая в прокуратурата и е образувано досъдебно производство. Д-р Цоневски обаче още не е обвиняем и е на свобода.

Още в неделя в социалните мрежи беше разпространен запис от видеокамера, който е иззет и от разследващите. На него се вижда как д-р Цоневски излиза с колата от гаража си и бавно прегазва спящото на тротоара куче. След това слиза от колата, поглежда животното, качва се отново зад волана и пак го прегазва, но вече със задната гума. Кучето още е живо и дори маха с опашка. Докторът обаче продължава по пътя си. После съседите на Цоневски намират тежко ранената Мая. Опитва се да стане с предните си крачета, мести си главата, но не може да направи нищо повече. Веднага я откарали в Централната ветеринарна клиника за изследвания и скенер. Оказало се, че

гръбнакът ѝ е счупен на три места, а мозъкът между костите е прекъснат

Кучето е възрастно, а травмите са несъвместими с живота. Затова я приспиват завинаги, за да не се мъчи. Ветеринарите от клиниката са категорични, че животното е можело да оцелее, ако не е било прегазено втори път. Хората в квартала и най-вече децата, на които е била любимец, са шокирани от случката.

“Това е чудовищен, брутален акт от лице, положило клетва да пази чуждите живот и здраве! От лекар! Ако едно кротко куче ти пречи, има хиляда хуманни начина да бъде преместено от там, откъдето ти пречи, несретнико!”, нападат съседите д-р Цоневски.

Съседите му твърдят, че след инцидента ги е помолил случаят да не бъде разгласяван в медиите и социалните мрежи, за да не пострада професионалната му репутация. Дори ги поканил на кафе.

Хората от кв. “Разсадника” споделят, че кучето е било миролюбиво. Никога не е показвало агресия. Категорични са, че Ненад Цоневски няма право да бъде лекар. Още в понеделник са сезирани полиция, прокуратура, Етичната комисия на Българския лекарски съюз, работодателите му от ВМА. След инцидента стотици известни личности се възмутиха публично в социалните мрежи от постъпката на доктора. Той е гражданин на Северна Македония и е специализант в гръдното отделение на ВМА. Няма криминални регистрации, не е бил пиян, когато е прегазил Мая, казват от МВР.

В акцията срещу д-р Цоневски се включиха и от фондация “Македония” - най-голямата организация, която работи за връзки между двата народа.

“Това не е човешко и нормално поведение. Действията на д-р Цоневски уронват тежко престижа на Българския лекарски съюз и трябва да бъде изключен от организацията. За да се успокои поне малко обществото, защото българите не могат да останат хладнокръвни пред това умишлено убийство на кучето Мая. Българският лекар е хуманен и с чувство за дълг”, пишат от фондация “Македония” и очакват прокуратурата да повдигне обвинение на доктора.

Сред всеобщото възмущение обаче се намират и хора, които питат защо обществото не се вдига така масово и срещу престъпленията срещу деца. Дават пример с шофьор от Бургас, който в деня на убийството на Мая е блъснал 73-годишна жена на пешеходна пътека и я влачил, след което е настанена в тежко състояние в болница. Освен възмутените от убийството на кучето Мая в събота ще протестират и жителите на кв. “Изгрев”, където наскоро беше зверски убит друг любимец на децата от квартала - котето Феликс. Живеещите в района дори са разлепили некролог на животното с текст, че е брутално убито в допълнение към жалейката.

Миналата седмица то е жестоко измъчвано и умъртвено от 13-годишен ученик пред аптека в квартала. Той е възпитаник на 119-о училище, но е непълнолетен и не може да бъде обвиняван и съден. Жителите на квартала протестираха в събота, но ще се включат и в шествието за кучето Мая. Те настояват да се вземат мерки и момчето да бъде наказано. Искането не остана без последствия.

Некролози на котето Феликс са разлепени из район “Изгрев”.

“Насилието над животни е една от най-грозните прояви на част от обществото. Недопустимо е ние, хората, да причиняваме смърт и страдание на беззащитни и безмълвни създания, неспособни да се защитят, за да разрешим свой проблем или за извратено удоволствие. Още по-жалко е, когато деца отнемат живот, за да изпъкнат пред връстниците си, какъвто е случаят с котето Феликс”, написа във фейсбук кметът на района д-р Дилян Георгиев. Той свиква заседание на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица и ще започне възпитателно дело срещу ученика.

Случаите от София обаче не са изключение, показа проверка на “24 часа”. Обвинен е

мъж от Тетевен, ликвидирал улично куче с метална бухалка

Друг от Угърчин е обвинен, че е влачил животното, което е взел да пази двора му. Вързал го за теглича на колата си и така обикалял селото, а то се тътрило по асфалта, докато не му направили забележка. 57-годишен мъж от Чирпан пък е осъден на 1 г. условно, защото е застрелял куче в слепоочието. В няколко русенски села има масово изтребление на улични и домашни кучета, припомня бившият земеделски министър Явор Гечев, който сега е в европейската организация “Хуманен свят за животните”.

“В продължение на месеци се отстрелват бездомни и домашни кучета, без полицията да си е направила труда да установи извършителя, или да обясни на разтревожените хора какви мерки са предприели да спрат тази касапница и виновните да бъдат наказани. Според слуховете стрелците са местни ловци, които разчитат на протекцията на полицаи и прокурори от тамошните ловни дружинки.

Председателят на ловното сдружение в района дори цинично намеква, че така трябва да се процедира с кучета, които се движат свободно. Този цинизъм при извършването на всевъзможни престъпления създават усещането за липса на справедливост и опорочават усилията на министри, прокурори, полицаи и политици да свършат нещо смислено”, казва Явор Гечев.