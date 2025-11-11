114 млн. лв., за да летят старите съветски самолети, само двама от 32-ма са обучените пилоти за F-16 (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новият боен кораб "Храбри" на първо плаване, но заради спуканата фекална тръба си остана във Варненското езеро

Над 114 млн. лв. (58,3 млн. евро) са прогнозните разходи за ползването на старите съветски самолети МиГ-29 и Су-25 през 2026 г. Това става ясно от писмен отговор на военния министър Атанас Запрянов на въпрос от депутата от ПП-ДБ Атанас Славов за разходите за поддръжка на тези изтребители.

За настоящата година (до 31 октомври), както и за миналата Министерството на отбраната е дало с 10 милиона по-малко, или 104 млн. лв.

Догодина издръжката на МиГ-29 ще глътне около 86,5 млн. лв., а тази на Су-25 - около 27,6 млн.

В тези разчети са включени разходите за персонал (заплати за целия личен състав в съответната база на ВВС), инфраструктура (в т.ч. ремонт и поддръжка в авиобазите извън проектите, свързани с вкарването в експлоатация на изтребителите F-16) и части (услуги и доставки на авиационно-техническо имущество, както и изразходваното авиационно гориво), обяснява министър Запрянов.

Обучение за тях не е провеждано през последните 5 години,

и за 2026-а разходи за такова не са заложени.

Засега небето ни се пази само със съветските МиГ-ове, въпреки че

6 от американските F-16 вече са тук,

а последните два по първия от договорите за общо 16 нови изтребителя се очакват до края на годината. За доставката им потвърди наскоро и министърът, като обясни, че освен тях ще получим и всички резервни части за новите самолети, включително

ще бъдат доставени и резервни двигатели

за тях.

Новите изтребители обаче все още нямат достигната първоначална оперативна готовност. Затова няма как българските ВВС да снемат от употреба старите машини, иначе ще останат без “ключови способности” и няма да могат да изпълняват за дълго време ангажиментите си, както и тези към НАТО и ЕС за защита на въздушното пространство.

За да започнат изтребителите F-16 да дават бойни дежурства, първо трябва да бъдат обучени достатъчно пилоти и инженерно-технически състав, да са доставени всички резервни части (включително двигатели), консумативи, оборудване, осигуряване на надежда линия за доставки, както и да бъде изградена инфраструктура.

Засега броят на обучените пилоти остава малък: само двама, въпреки че по план общо трябва да бъдат 32-ма. След Нова година за обучение в САЩ трябва да заминат още 7 пилоти, каза неотдавна командирът на ВВС ген.-майор Николай Русев.

Но пък първият от двата нови бойни кораба на Военноморските сили нагази във води - в понеделник започнаха ходовите изпитания на “Храбри”. Не можа обаче да излезе в морето, а остана във Варненското езеро, тъй като излазът от него бе затворен заради поредното спукване на тръбата на пречиствателната станция. Приемането на кораба в състава на флота трябва да стане до края на годината. Вторият патрулен кораб “Смели” също е минал някои първи изпитания.