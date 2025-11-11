ВМА отстрани лекаря, прегазил куче, докато приключи разследването

Д-р Ненад Цоневски, който прегази и уби кучето Мая в столичния кв. "Разсадника", няма да упражнява служебна дейност до приключване на всички действия. Това съобщиха от Военномедицинската академия в прессъобщение до медиите.

Оттам заявиха още, че "като институция имаме компетентност да се произнесем относно професионалните качества на д-р Ненад Цоневски, не за личните му такива".

Инцидентът е от неделя, а видео от случката беше разпространено в социалните мрежи в понеделник. На видеото се вижда как колата на Ценовски излиза от гараж и гази с предните гуми кучето, което лежи на тротоара. След като вече е настъпил кучето с предните гуми, мъжът отваря вратата, излиза, поглежда към животното, което стене под гумите на автомобила. След това влиза обратно в колата, вратата се затваря и автомобилът продължава, настъпвайки кучето и със задните гуми.

От ВМА заявиха, че оказват пълно съдействие на компетентните органи, които са ангажирани с изясняването на случая – Служба "Военна полиция", Военна прокуратура, Районна прокуратура-София, Трето Районно управление, Инспекторат към Министерство на отбраната.

"ВМА не толерира проявите на агресия и призивите за насилие, независимо към кого са насочени", пише още в позицията.