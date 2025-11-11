ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Продадоха на търг диамант за 26,6 милиона долара

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21695185 www.24chasa.bg

ВМА отстрани лекаря, прегазил куче, докато приключи разследването

17896
Ненад Цоневски

Д-р Ненад Цоневски, който прегази и уби кучето Мая в столичния кв. "Разсадника", няма да упражнява служебна дейност до приключване на всички действия. Това съобщиха от Военномедицинската академия в прессъобщение до медиите. 

Оттам заявиха още, че "като институция имаме компетентност да се произнесем относно професионалните качества на д-р Ненад Цоневски, не за личните му такива".

Инцидентът е от неделя, а видео от случката беше разпространено в социалните мрежи в понеделник. На видеото се вижда как колата на Ценовски излиза от гараж и гази с предните гуми кучето, което лежи на тротоара. След като вече е настъпил кучето с предните гуми, мъжът отваря вратата, излиза, поглежда към животното, което стене под гумите на автомобила. След това влиза обратно в колата, вратата се затваря и автомобилът продължава, настъпвайки кучето и със задните гуми. 

От ВМА заявиха, че оказват пълно съдействие на компетентните органи, които са ангажирани с изясняването на случая – Служба "Военна полиция", Военна прокуратура, Районна прокуратура-София, Трето Районно управление, Инспекторат към Министерство на отбраната.

"ВМА не толерира проявите на агресия и призивите за насилие, независимо към кого са насочени", пише още в позицията. 

Ненад Цоневски

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)