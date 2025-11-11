Вижте какво решава правителството на 12 ноември

1. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 24 на Министерския съвет от 2025 г. за организация и координация на подготовката на Социалния план за климата на Република България и за определяне на органите и структурите, отговорни за неговата подготовка и управление, и на техните основни функции.

Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа

2. Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2021-2028 г. между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.

Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа

3. Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2021-2028 г. между Република България и Кралство Норвегия.

Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа

4. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, част „Телекомуникации", проведено на 9 и 10 октомври 2025 г., гр. Хорсенс, Кралство Дания.

Внасят: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията; министърът на електронното управление

5. Проект на Решение за обявяване на части от имоти - публична държавна собственост, за имоти - частна държавна собственост, и за даване на съгласие за премахването им.

Внасят: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщениятa; министърът на регионалното развитие и благоустройството

6. Проект на Решение за откриване на консулство на Република България в Мексиканските съединени щати, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Канкун и с консулски окръг, обхващащ територията на щатите Кинтана Роо, Кампече и Юкатан, и за назначаване на Луис Мигел Камара Диас - гражданин на Мексиканските съединени щати, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Мексиканските съединени щати със седалище в гр. Канкун и с консулски окръг, обхващащ територията на щатите Кинтана Роо, Кампече и Юкатан.

Внася: министърът на външните работи

7. Проект на Решение за присъединяване на Република България към Европейския център за върхови постижения за гражданско управление при кризи, базиран в гр. Берлин, Федерална република Германия.

Внасят: министърът на вътрешните работи министърът на външните работи

8. Проект на Решение за одобряване на съществено отклонение от проекта на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Италианската република за сътрудничество в областта на отбраната относно съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район Кабиле, одобрен с решението по т. 7 от Протокол № 33 от заседанието на Министерския съвет на 13 август 2025 г.

Внася: министърът на отбраната

9. Проект на Решение за допълнение на Решение № 190 на Министерския съвет от 2024 г. за обявяване на имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, и за безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Перник, област Перник.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

10. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот - публична държавна собственост, на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" за нуждите на дирекция „Инспекция по труда – Видин".

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, на община Камено, област Бургас.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, на община Варна, област Варна.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

13. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Заетост и социална политика", проведено на 17 октомври 2025 г. в Люксембург.

Внася: министърът на труда и социалната политика

14. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на части от имоти - публична държавна собственост, на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на правосъдието.

Внасят: министърът на правосъдието министърът на вътрешните работи министърът на регионалното развитие и благоустройството

15. Проект на Решение за изплащане на обезщетенията по решенията на Европейския съд по правата на човека по делата „Педев срещу България" (жалба № 27165/21), „Мустафа и Мустафова срещу България" (жалба № 7428/17), „Станоев и други срещу България" (жалба № 29331/22) и „Чонин и други срещу България" (жалба № 30116/23).

Внася: министърът на правосъдието

16. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на части от имот - публична държавна собственост, на Висшия съдебен съвет.

Внасят: министърът на правосъдието министърът на вътрешните работи министърът на регионалното развитие и благоустройството

17. Проект на Решение за одобряване проект за изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 - 2027 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет.

Внася: министърът на земеделието и храните

18. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 17 ноември 2025 г. в Брюксел.

Внася: министърът на земеделието и храните

19. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2005 г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

20. Проект на Решение за одобряване на коефициента по чл. 10, ал. 4 от Закона за експортното застраховане за 2025 г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

21. Проект на Решение за изменение на Решение № 252 на Министерския съвет от 2024 г. за възлагане на публично предприятие на задължения за изпълнение на цели на публичната политика и проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми и трансфери по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2025 г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

22. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените трансфери и финансиране на бюджетното салдо по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2025 г. и проект на Решение за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Иганово" ЕАД.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

23. Проект на Решение за одобряване на План за извършване на оценки на изпълнението на бизнес програмите на „микро"-, „малки" и „средни" публични предприятия за 2025 г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

24. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Внася: министърът на правосъдието