112 хил. вече живеят с пенсия над средната заплата

Разликата в София и Кърджали мина 433 лева, а средно в страната мъжете вземат с близо 300 лв. повече от жените

Декларация “живот” стартира за възрастните, които живеят в САЩ, Австралия, Япония и други държави от страни без международни споразумения

Над 112 хил. пенсионери вече живеят с доходи над средната заплата в България, която чисто е 1921 лв. (бруто 2572 лв.).

Между 2000 и 2500 лева получават 60 303 пенсионери, показва актуална справка в Националния осигурителен институт (НОИ). Около 33 хил. възрастни пък получават месечна пенсия между 2500 и 3400 лева.

Таван от 3400 лв. през ноември ще вземат 8865 души

А едва 10 са хората у нас, които получават над 4450,46 лв.

Самата средна пенсия пък вече е 910,95 лв. За десет години тя се е вдигнала с над 615,42 лв. Най-висока логично продължава да е в София - 1138,19 лв.. А ножицата все повече се разтваря и разликата между пенсията в столицата и тази в Кърджали например вече е над 433 лева. Средната сума при мъжете е 1074, 07 лв., докато пенсионерките изостават със 799, 42 лв.

Средната пенсия на полицаи и военни е 1845,46 лв.

В София бившите служители под пагон са с 2117,35 лв.

Освен в столицата още в четири области тя е над 1800 лв. - Бургас, Варна, Пловдив и Шумен. Най-ниска пенсия получават полицаи и военни в София-област - 1662,61 лв. Тук разликата при мъжете и жените е още по-голяма. Средната на полицайките е 1398,84 лв., докато колегите им получават с почти 500 лв. отгоре - 1880,26 лв.

На другия полюс са бедните пенсионери. Над 1 518 772 са възрастните българи, които вземат под 1000 лв. С минимална пенсия са 375 136 души, а

с под 630,50 лв. живеят 375 136 души

Минималната пенсия ще стане 346,87 евро от 1 юли догодина. Сега е 630,50 лв. (322,37 евро).

Средният размер на пенсията догодина ще е 541,20 евро. Тази за стаж и възраст пък ще е 579,85 евро, а за инвалидност - 392,10 евро. При военните и полицаите пък се очаква да стигне 983,46 евро.

Номиналното нарастване е 8,5% при среден размер в Закона за бюджета на ДОО за 2025 г. от 498,61 евро. Очаква се

реален ръст на пенсиите от 4,8%,

при прогнозирана стойност на средногодишната инфлация по хармонизирания индекс на потребителските цени от 3,5 на сто.

Това е записано в проекта на бюджета на държавното обществено осигуряване, който трябва да се разгледа на тристранка в четвъртък (виж в карето долу).

В него е разписано, че от 1 юли пенсиите ще се вдигнат по швейцарското правило. Предварителните сметки сочат, че то ще даде между 7 и 8%.

Съотношението между средната пенсия и средния брутен доход за 2026 г. се очаква да бъде 53,1%. Това към чистия доход пък се очаква да достигне 69,1%.

Общо за пенсии ще отидат 13 412 620 000 евро.

От този месец пък хората, които получават българска пенсия, но живеят в страна без международни договори или европейски регламенти,

трябва да подават заявление до НОИ, че са живи

Такива държави са Австралия, Аржентина, Куба, Кувейт, Нова Зеландия, САЩ, Тайланд, Япония и др.

“Промяната е свързана с това, че те живеят в държави, с които не се прилагат механизми за уведомяване в случай на смърт и са налице случаи, при които органът по пенсионно осигуряване узнава за това обстоятелство от наследниците или от трети лица на много по-късен етап”, обясниха от НОИ.

Декларацията трябва да е заверена от консулска служба или друг официален орган. Тя може да се подаде лично, в оригинал чрез пощенски оператор или чрез упълномощено лице.

Възможно е подаване и по електронен път

с КЕП или ПИК на НОИ.

Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция в населеното място по постоянния или настоящия им адрес, без да е необходимо да подават заявление за промяна на избрания от тях клон. За хората остава само ангажиментът да подават заявления, когато пощенският клон, от който искат да получават пенсията си, е в населено място, различно от постоянния или настоящия им адрес.

Напрежението между бизнеса и държавата расте, работодателите отричат да са искали вдигане на ДДС вместо на осигуровките

Напрежението между бизнеса и държавата заради бюджет 2026 расте. Във вторник властта пак отсече, че отстъпки в него няма да има и най-много да се направят “козметични” промени. Това стана ясно, след като синдикатите отидоха в партийната централа на ГЕРБ и отново застанаха зад първите бюджетни разчети в евро. Преди дни такава среща имаше и бизнесът. Искаха да отидат и на коалиционен съвет на управляващите партии, но така и не получиха покана.

Смятаме проектобюджета за възможен, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. Обясни, че той “щадящо” натоварва бизнеса и хората, за да може да финансира необходимите разходи, които са в голяма степен приети със съгласие в парламента като законови гаранции за отделните системи. Бил компромисен вариант, който синдикатите ще подкрепят с някои допълнения по време на тристранката.

Заседанието със социалните партньори е свикано за четвъртък, 13 ноември. Миналата седмица то бе блокирано от работодателите, които отказаха да влязат на обсъжданията. На този етап няма никакви промени в параметрите на бюджета, категорична бе след срещата със синдикатите зам.-председателката на групата на ГЕРБ Деница Сачева.

Деница Сачева, Бойко Борисов и Теменужка Петкова поканиха синдикатите на разговор за бюджет 2026. СНИМКА: ФЕЙСБУК НА БОЙКО БОРИСОВ

“Няма нещо в бюджета, което да е консенсусно между бизнеса и синдикатите. Работодателите поискаха от нас вдигане на процента на ДДС. Синдикатите са твърдо против това. Позицията на ГЕРБ също е против повишение на ДДС, защото ще натовари всички български граждани като крайни потребители. Докато вдигането на осигуровките с 2% е нещо, което беше залегнало в средносрочната прогноза на бюджета за 2027 и 2028 г., и в този смисъл е очаквано. Вдигането на осигурителните вноски в крайна сметка отива в бюджета на НОИ и в някакъв бъдещ период от време ще се върне в хората обратно под формата на техните по-високи пенсии”, каза още Сачева.

Малко по-късно обаче работодателските организации отрекоха категорично да са предлагали увеличаване на ДДС и обявиха, че са против вдигането на каквито и да било данъци. “Сред основните ни приоритети е запазване на данъчно-осигурителната тежест. Ние няма как да подкрепим идея, която води до увеличаване на тази тежест както за бизнеса, така и за гражданите. Да не говорим, че това е изключително проинфлационно предложение. Подобни разговори не сме имали с Министерството на финансите и не е обсъждана подобна мярка”, заяви от тяхно име зам.-председателят на Българската стопанска камара Станислав Попдончев.