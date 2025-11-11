Васил Терзиев: Можем да кажем, че сме овладели криза, която изглеждаше невъзможна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Днес можем да кажем, че сме овладели криза, която изглеждаше невъзможна", това написа във фейсбук профила си кметът на София Васил Терзиев.

"Когато политическите ни опоненти говорят за сметосъбирането в Люлин и Красно село като за криза, удобно пропускат да отбележат в какво състояние заварихме системата в София. Заварихме град, който беше на ръба на екологична криза – депото за отпадъци можеше да бъде запълнено само след няколко месеца. Заводът, в който трябва да се рециклира, почти не работеше, източваха се милиони, а огромна част от боклука просто се заравяше в земята", пише още той.

По думите му това било реална заплаха за реална криза. "Поехме отговорност да променим системата, започвайки от нейния край, който остава невидим за хората".

"Затова за мен темата за управлението на отпадъците не е просто административна – тя е лична и вече е свързана с успех, който вярвам, че е устойчив", написа още кметът.

По думите му Столичното предприятие за третиране на отпадъци – заводът, който дълги години беше символ на неефективност – сега е гръбнакът на цялата система.

Ето какво още написа Терзиев:

Заводът е произвел за 2025 година над 100 000 тона RDF гориво, приходите от рециклируеми материали надхвърлиха 1,7 млн. лв., а депонираните отпадъци намаляха в пъти и продължават да намаляват.

Това означава по-малко боклук под земята, по-чиста околна среда и повече пари, върнати в бюджета на София.

Но за да продължим напред, трябва да укрепим онова, което вече доказва, че работи.

Тази седмица внесохме доклад за увеличаване на капацитета на СПТО – за да можем да реагираме по-бързо, по-ефективно и независимо от частни интереси. Надяваме се на същата подкрепа, каквато Столичният общински съвет вече даде за „Софекострой".

Вярваме, че сега всички ще застанат зад предприятието, което се доказа в най-трудните моменти – зад СПТО, заводът, който изнесе кризата в Люлин и Красно село на гръб и не спря нито за ден.

Да, имаме още неудобства и трудности. Но вече имаме и система, която работи. И хора, които вярват, че промяната не е лозунг, а ежедневна работа.

Нашата цел е проста – София да има стабилен, прозрачен и устойчив модел за управление на отпадъците, който не може да бъде изнудван, манипулиран или спиран от външни интереси.

Няма да се уморя да повтарям:

➡️ Разделното събиране трябва да ни стане най-добър приятел.

➡️ Всяко нещо, което влезе в цветните контейнери, не излиза от джоба ни.