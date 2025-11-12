Вижте какво ще работят депутатите през седмицата

Парламентът да обсъди днес на второ четене промени в Закона за енергийната ефективност, предвижда проектопрограмата на Народното събрание за тази седмица.

Измененията са внесени от Павела Митова ("Има такъв народ"), Драгомир Стойнев ("БСП-Обединена левица"), Делян Добрев (ГЕРБ-СДС) и Станислав Анастасов ("ДПС-Ново начало") и бяха приети на първо четене на 31 октомври т.г., припомня БТА.

С промените се създава Национален декарбонизационен фонд чрез преобразуване на Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници". Предвижда се Националният фонд за декарбонизация да бъде основна финансова структура в подкрепата на сградния фонд в България.

В проектопрограмата на парламента е второто четене на промени в Закона за здравното осигуряване и в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Предвижда се тази седмица депутатите да разгледат на първо четене и четири други законопроекта за изменение на НПК, внесени от депутати от опозицията.

Първа точка за четвъртък се предлага да бъде първото четене на два законопроекта за изменение на Закона за опазване на околната среда. Единият е внесен от Костадин Костадинов ("Възраждане") и група народни представители, а вторият - от Николай Нанков (ГЕРБ-СДС) и група народни представители. В програмата е също продължението на първото четене на изменения в Закона за Министерството на вътрешните работи, както и първото четене на промени в Закона за Националната служба за охрана и в Кодекса на труда.

Като първа точка в петък е предвиден блицконтрол с участието на премиера и вицепремиерите, който трябваше да се състои миналия петък, но беше отложен. След това ще има редовен парламентарен контрол.