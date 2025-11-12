Редица блъснати пешеходци в Благоевград, кметът призова да се намали скоростта в града

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Редица блъснати пешеходци в Благоевград накараха кмета на града Методи Байкушев да вземи спешни мерки за безопасност на движението.

Градоначалникът разпорежда за поставяне на допълнително осветление на пешеходни пътеки на натоварените артерии в града.

"Разпоредил да се осветлят ключови места, да убием скоростта. Вниманието трябва да падне върху управляващите превозни средства, защото няма как пешеходец да блъсне кола. Маркировката я обновяваме постоянно", каза кметът на Благоевград в ефира на bTV.

По думите на Красимир Калпачки от Пътна полиция в Благоевград са станали 55 инцидента с пешеходци от началото на годината, като 3-ма са загинали.

"Според данните това е по-малко от миналата година", обобщи полицаят.