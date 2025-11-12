ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как изглежда истинският хакер и кой разследва кибе...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21696427 www.24chasa.bg

12 са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие

1088
Полиция Кадър: МВР

12 души са ранени при десет тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са регистрирани 32 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма пострадали.

От началото на месеца са станали 186 катастрофи с 19 загинали и 235 ранени.

От началото на годината са регистрирани 5818 пътнотранспортни произшествия, при които 391 души са загубили живота си, а 7247 са пострадали. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с шест по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

Полиция Кадър: МВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)