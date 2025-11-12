Общественият транспорт във Велико Търново с нови връзки между кварталите

Създаването на нови връзки между кварталите е един от акцентите в проекта за актуализация на транспортната схема. Това стана ясно по време на общественото обсъждане на проекта, провело се в Общината, водено от заместник-кмета проф. Георги Камарашев. Дискусията показа сериозния интерес на великотърновци и съседните селища по темата и доказва, че именно в обществения транспорт хората от различни квартали виждат алтернатива на автомобилите, обобщават от местната управа.

Бяха представиха предложения за подобряване на транспортната схема, за корекция в маршрутите и разписанията на линии от градската и от междуселищната мрежа.

Нова основна градска линия №7 ще бъде желаната от великотърновци връзка между северните, западните и южните квартали – „Картала", „Колю Фичето", „Бузлуджа", „Зона Б".

Ще се прецизира маршрута и на основна градска линия №1, за да може чрез нея да се обхванат големите обществени и търговски обекти и комплекси – „Бизнес център Велико Търново", „Търговски парк Велико Търново", „Спортно Търново", Западна индустриална зона и район „Козлуджа".

Увеличаване на автобусите от кв. „Картала" към кв. „Света гора" и студентския кампус на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" – през Стария град, чрез удължаване на маршрута на основна градска линия №40, бе друга от идеите, предложени от две граждански сдружения.

Новата транспортна схема предвижда създаване на нова автобусна линия от Велико Търново до с. Емен, тъй като настоящата връзка между старата столица и населеното място е от квотата на Община Павликени и не се изпълнява. Обсъдени бяха и възможности за оптимизиране на връзката със село Присово.

Заместник-кметът проф. Георги Камарашев обобщи дискусията със заключението, че идеите на гражданите са разумни и ще бъдат разгледани от експертна комисия.

Проектът за актуализация на транспортната схема на Велико Търново и общината е дело на екип от професори от Висше транспортно училище „Тодор Каблешков", а по всички въпроси е проведена специализирана социология от една от водещите агенции в страната.