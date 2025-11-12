Явор Гечев: България има доста строги закони спрямо насилниците на животни

"България има едно от най-строгите законодателства спрямо насилниците на животни в целия ЕС. Има райони у нас, в които се прилага доста добре. Конкретно за случая в столичния кв. "Разсадника" се реагира изключително адекватно и бързо. В рамките на 48 часа имаше досъдебно производство.

Но имаме и такива случаи като в Русе, където някой стреля по животните и там няма разкрит извършител, нито МВР си е направил труда да предпази хората. Така, че нещата са малко в двете крайности."

Това заяви по БНТ Явор Гечев - активист за правата на животните. Според него има една изключителна нетърпимост срещу извършителите на жестокост към животни. Хората започват да реагират и институциите усещат това нещо и да реагират по съответния начин.

От друга страна, желанието за мъст у хората е свързано с недоверието в институциите.

"Хората превантивно са с някаква нагласа, че този човек няма да получи справедливо наказание и затова призовават за саморазправа", допълни Гечев. Според него ролята на институциите не е само "да събират гилзи", а да гарантират сигурността на обществото.