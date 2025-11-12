Земеделец от Пловдивско 4 години имал интимна връзка с малолетна, осъдиха го

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Престоял е в ареста 7 месеца

В продължение на 4 години земеделец от пловдивското село Чешнегирово поддържал сексуална връзка с дете, ненавършило 14 години. Интимните им контакти започнали през 2020 и продължили до 2024 година.

За съвкупление с момичето, което на практика е дете, мъжът е бил с мярка за неотклонение "Задържане под стража" от 12 март до 29 октомври тази година. Бил е изправен пред Районния съд в Асеновград, който му е дал 3 години условно с 48 месеца изпитателен срок.

Той трябва да плати и разноските по делото, които са на стойност 2639 лева.

Съдът постановява и веществените доказателства да бъдат унищожени, а мобилният телефон на подсъдимия да му бъде върнат.

Присъдата подлежи на обжалване пред Окръжния съд в Пловдив.