Бойко Борисов: Вече е избран особеният управител на "Лукойл", български гражданин е

При следващия бюджет ще отвържат минималната и средната заплата

Управляващите вече са избрали особен управител за рафинерията на "Лукойл" в Бургас и могат да го назначат веднага след обнародването на законовите промени. Той е български гражданин. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в парламента.

"Имаме всичко. Чакаме Радев да се произнесе. Името ще го научите от правителството, когато има вето и бъде преодоляно, или когато няма вето. Съгласувано е с партньорите по часове. Български гражданин е", каза Борисов.

Тази сутрин президентът Румен Радев писа във фейсбук, че "оправданията на управляващите, че чакат обнародването на законовите промени, за да назначат особен управител, са несъстоятелни". Пише още, че такъв е можело да назначат още на 23 октомври.

"Знам защо се е подразнил - заради едно писмо, което поверително му пуснаха. Понеже там приветстват България като най-добра, бърза и правилно действаща като законодателство, това го е подразнило", каза Борисов. Той не каза кой го е изпратил, но се пошегува с "чичо му".

"Мога да уверя Радев, че всяко наше действие се съгласува с Европейската комисия и Министерството на енергетиката на САЩ. Моля да не се произнесе последния ден, а сега - дали ще пусне закона, или няма. Ако сложи вето, да го преодолеем", каза Борисов.

Той обясни, че държавата има запас от бензин за шест месеца, дизел - за четири, а керосин - за два. И че ако не се пускали такива статуси, всичко ще е наред.

"Пеевски няма да вземе тази рафинерия, както и Кирил Петков и Асен Василев няма да я вземат. Тези решения ще се вземат геостратегически заедно с нашите евроатлантически партньори в Европа и Америка", отговори Борисов и на статуса на Кирил Петков от сутринта. В него бившият премиер изразява съмнения, че за особен управител може да бъде избран "сламен човек на Пеевски", който да търгува петрол със сенчестия флот на Русия.

Връзването на минималната заплата с други възнаграждения, включително и със средната, ще отпадне, обещал е той на работодателите. "Има десетки хиляди хора, които си слагат заплати от порядъка на милион, два на месец. Така изкривяват средната работна заплата. Така повличат минималната. От там автоматично започват да се вдигат и увеличават всички разходи в държавата и влизаме в тази спирала. Отсега казвам на колегите от БСП, че трябва да се съобразят, ако искат да има правителство. Това съм казал на бизнеса", каза Борисов.

"От нула пари по Плана за възстановяване, вчера българите получихме близо 1 млрд. в сметките. Днес има 3 закона, които трябва да минат, в началото на следващата година ще вървим към 3-то и 4-то плащане", посочи лидерът на ГЕРБ.

"Последните 4 години работодатели и синдикати нищо не казваха, когато спиралата и обвързването на МРЗ вървеше по някакви странни формули. Тук и аз имам вина, защото никой не искаше Асен Василев освен мен и той сътвори всички тези неща. Поел съм ангажимент към работодателите в следващия бюджет това да се промени", каза още той.