Задържаха мъж, подал на 112 неверни сигнали за дрога в село до Свищов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

26-годишен, подал неверни сигнали на тел. 112, задържаха служители на РУ – Свищов. На 18 октомври тази година за времето от 21 до 22,20 ч са били подадени 6 сигнала на тел. 112 за осъществявана престъпна дейност по линия наркотици от жители на село Овча Могила, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Полицейският патрул, посетил сигналите, е установил, че обажданията са лъжливи. От проведените действия по разследването е установено, че авторът им е 26-годишен от същото село, неизвестен до момента на полицията.

Материалите по случая са докладвани в прокуратурата.