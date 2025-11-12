ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Унгарският премиер: Срещата между лидерите на...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21696917 www.24chasa.bg

Иззеха голямо количество наркотици в Бургаско

1384
Полиция

Иззеха голямо количество наркотици в Бургаско, съобщиха от полицията.

На 11 ноември на входа на село Равнец е спрян за проверка автомобил, с чуждестранна регистрация, с 28-годишен криминално проявен мъж.

Иззети са три плика с нарязана суха кафяво-зелена тревна маса с тегло около 3 грама, за която заявил, че е "друсан чай". Мъжът е задържан.

При друг случай - отново на 11 ноември е извършена проверка в необитаема къща в село Просеник, където открили 35-годишен криминално проявен мъж и 30 годишната му приятелка.

Намерени са купички с метамфетамин, кутийка с метамфетамин, тиган, съдържащ бяла течност, три шишета с безцветна течност с химическо съдържание, десет блистера с 52 таблетки и електронна везна.

Общото количество открит метамфетамин е с приблизително тегло около 50 грама. Мъжът е задържан.

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание