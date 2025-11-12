"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иззеха голямо количество наркотици в Бургаско, съобщиха от полицията.

На 11 ноември на входа на село Равнец е спрян за проверка автомобил, с чуждестранна регистрация, с 28-годишен криминално проявен мъж.

Иззети са три плика с нарязана суха кафяво-зелена тревна маса с тегло около 3 грама, за която заявил, че е "друсан чай". Мъжът е задържан.

При друг случай - отново на 11 ноември е извършена проверка в необитаема къща в село Просеник, където открили 35-годишен криминално проявен мъж и 30 годишната му приятелка.

Намерени са купички с метамфетамин, кутийка с метамфетамин, тиган, съдържащ бяла течност, три шишета с безцветна течност с химическо съдържание, десет блистера с 52 таблетки и електронна везна.

Общото количество открит метамфетамин е с приблизително тегло около 50 грама. Мъжът е задържан.