ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Власт, пари и медии – Путин подсигури родата си за...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21696918 www.24chasa.bg

Малчугани от детска градина в помощ на бездомните кучета от приюта в Казанлък

Ваньо Стоилов

[email protected]

924
Децата с добри сърца от детската градина в село Долно Изворово, община Казанлък Снимка: Община Казанлък

Децата от филиала на детска градина №1 "Здравец" в село Долно Изворово организираха трогателна изненада за питомниците на общинския приют за безстопанствени кучета в Казанлък, съобщиха от пресцентъра на общината.

По инициатива на малчуганите от група "Изворче", преподаватели и родители бяха закупени и доставени 65 кг гранули и 15 хляба за опашатите обитатели на приюта.

Топлият жест е по повод Световния ден на добротата, който се отбелязва на 13 ноември. Наред с доставката на храната, децата изработиха заедно и тематичен плакат.

С тази своя инициатива малките добротворци доказаха, че любовта към животните е задължителна стъпка от израстването им като морални и добри хора, коментират от общинския пресцентър.

Децата с добри сърца от детската градина в село Долно Изворово, община Казанлък Снимка: Община Казанлък

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание