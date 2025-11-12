Малчугани от детска градина в помощ на бездомните кучета от приюта в Казанлък

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Децата от филиала на детска градина №1 "Здравец" в село Долно Изворово организираха трогателна изненада за питомниците на общинския приют за безстопанствени кучета в Казанлък, съобщиха от пресцентъра на общината.

По инициатива на малчуганите от група "Изворче", преподаватели и родители бяха закупени и доставени 65 кг гранули и 15 хляба за опашатите обитатели на приюта.

Топлият жест е по повод Световния ден на добротата, който се отбелязва на 13 ноември. Наред с доставката на храната, децата изработиха заедно и тематичен плакат.

С тази своя инициатива малките добротворци доказаха, че любовта към животните е задължителна стъпка от израстването им като морални и добри хора, коментират от общинския пресцентър.