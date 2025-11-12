Условна присъда за мъж, отглеждал канабис в селска къща

Условна присъда получи 33-годишен мъж за отглеждане на канабис. Подсъдимият Б. Д. от кюстендилско село се призна за виновен, а Районен съд - Кюстендил одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура и защитата, като му наложи наказание „Лишаване от свобода" за срок от 6 месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години.

Б. Д. се признава за виновен, че на 28 март 2024 г. в обитаван от него имот, в с. Б., обл. Кюстендил, е отглеждал 31 броя растения от рода на конопа. 17 от растенията са открити в стая на лятна кухня, в гардероб, други 14 растения - в спалня на втория етаж на къщата, в шкаф, всичко с общо нето тегло на листната маса след изсушаване 9.3 грама, на обща стойност 186 лв.

Одобреното споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.