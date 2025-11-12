Ученици от Казанлък намериха и върнаха на собственика 4500 лева

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама младежи от Казанлък – Христо Денев и Иван Иванов намериха на улицата голяма сума пари и без колебание я предадоха във Второ районно управление на МВР – Стара Загора.

Христо Денев и Иван Иванов пристигнали в Стара Загора, където трябвало да се явят на изпит пред ДАИ. Докато вървели към сградата младежите намерили парите на земята.

Без да се колебаят, двамата взели намерената сума и влезли в сградата на ДАИ, за да я предадат. "Взехме ги и отидохме към ДАИ. И съответно в ДАИ ни казаха, че трябва да се обадим на телефон 112", обясниха младежите пред БНТ.

Докато изчакват полиция да дойде на мястото, момчетата за малко не изпускат изпита си. От ДАИ обаче направили компромис за закъснението заради добрата постъпка на момчетата.

Христо и Иван са категорични, че през ума не им е минало да задържат сумата. Двамата ще бъдат наградени от директора на ОДМВР - Стара Загора.