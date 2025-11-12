ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Унгарският премиер: Срещата между лидерите на...

Обществено порицание за ученичка, хваната с дрога в Кюстендил

Тони Маскръчка

1112
Съдебната палата в Кюстендил.

17-годишна ученичка се призна за виновна пред Районен съд - Кюстендил в държане на коноп и амфетамин. Съдът одобри постигнатото между прокуратурата, защитата и обвиняемата споразумение и й наложи наказание „обществено порицание" - прочитане на споразумението / присъдата / от директора на училището пред учениците и педагогическия колектив.

Обвиняемата се признава за виновна, че на 9 януари 2025 г. в обитаваното от нея жилище в Кюстендил, в кухненско помещение, обособено като спалня, е държала коноп – 0.63 грама, на стойност 12.60 лева и амфетамин– 4.05 грама, на стойност 162 лева, като макар и непълнолетна, е могла да разбира свойството и значението на деянието, и да ръководи постъпките си.

Одобреното споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда. Определението на РС Кюстендил е окончателно и не подлежи на обжалване.

