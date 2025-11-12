ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Търговище готова да осигури подслон на бездомни през есента и зимата

Ваньо Стоилов

Търговище Снимка: Ваньо Стоилов

Община Търговище е в готовност да осигури подслон на бездомни хора, чийто живот може да бъде застрашен през есенните и зимните месеци. Общинското предприятие „Социални и охранителни дейности" вече е подготвило имот, който може да приюти до 6 души, съобщават от пресцентъра на общината.

В имота, който се намира в областния център, са осигурени отоплителни материали и условия за нощуване под надзора на общински служител. Към момента обаче няма хора, които да желаят да ползват базата.

През миналата година такова желание е заявил един човек, който е ползвал осигурения подслон.

Настаняването на нуждаещите се става след установяване на самоличността им от полицията. Преминава се и задължителен преглед в Центъра за спешна медицинска помощ.

От общината припомнят, че настаняването във временния приют става единствено с изричното съгласие на бездомните.

При установяване на случай на човек, който е без подслон и чийто живот е застрашен, гражданите могат да подават сигнали на телефона за спешни повиквания 112 и в общинския съвет за сигурност на тел.: 0601 6 35 85.

Търговище Снимка: Ваньо Стоилов

