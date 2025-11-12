ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Власт, пари и медии – Путин подсигури родата си за...

Лични карти, талони на МПС, пълномощни менте, открити у търновските фалшификатори

Дима Максимова

Част от фалшификатите Снимка: МВР

Двама мъже от Велико Търново на 45 и 49 години са задържаните при акцията на ГДБОП за разбиване на организирана престъпна група, занимаваща се с изготвяне и разпространение на фалшиви официални документи.  "Фалшификаторите, задържани в Търговище, са прикривали престъпните си занимания с търговска дейност, не са държавни служители. Осъждани са в минал период, но са реабилитирани", коментира шефът на БОП във Велико Търново комисар Костадин Костадинов. Те са разпространявали неистинските документи по интернет и с други способи. Тепърва предстои да бъдат назначени експертизи, които трябва да докажат дали документите са използвани в търговския оборот и са били представяни пред други държавни органи, заради прецизната направа.

Акцията бе реализирана на територията на областите Велико Търново, Търговище и София. Полицейските действия са осъществени под надзора на Окръжна прокуратура – Велико Търново.

При проведените действия са претърсени шест имота и един автомобил. Намерени и иззети са компютърни устройства, принтери, мобилни телефони, както и множество копия и официални удостоверителни документи – свидетелства за регистрация на МПС, лични карти, нотариално заверени пълномощни, декларации и други.

Работата по документиране и доказване на цялостната престъпна дейност продължава.

