Мъж е с опасност за живота след катастрофа край Белослав

Полиция Кадър: МВР

Мъж на 34 години е настанен в болница с опасност за живота след катастрофа край Белослав, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Варна. Сигналът за инцидента е подаден снощи, около 21,00 часа.

Шофьорът на лек автомобил е излязъл извън платното за движение и се е блъснал в предпазната мантинела и в дърво, след което колата се преобърнала. От полицията уточняват, че най-вероятната причина за инцидента е, че той не се е съобразил с пътната обстановка – мокър асфалт.

По случая е образувано досъдебно производство.

Последният тежък инцидент във Варна бе регистриран в началото на този месец. Тогава жена на 74 години загина на място, след като бе блъсната от камион.

