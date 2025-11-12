ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Столичанин тръгна да убива с нож свой познат в Драгичево, арестуваха го

Тони Маскръчка

43-годишен мъж е задържан за закана за убийство. Във вторник, малко след 22 ч., на тел. 112 е подаден сигнал от 56-годишен жител на пернишкото село Драгичево, който съобщил, че познат за него мъж го е заплашил с убийство по телефона и е тръгнал към адреса му.

Незабавно към мястото са изпратени служители от Второ РУ – Перник, които задържали 43-годишен мъж с постоянен адрес в София, но живущ в с. Драгичево. От него е иззет нож. Лицето е задържано за срок до 24 часа с полицейска мярка. 

От потърпевшия са снети сведения и е образувано бързо производство по чл. 144, ал. 3 от Наказателния кодекс. Уведомена е прокуратурата и действията по разследването продължават.

