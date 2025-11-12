ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

18-годишен шофьор блъсна 11-годишно момиче в Радомир

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

11-годишно момиче пострада при пътнотранспортно произшествие. Инцидентът станал във вторник около 10:40 ч. В РУ – Радомир е подаден сигнал за пътен инцидент на ул. „Цар Освободител" в града.

На място е установено, че 11-годишно момиче, пресичало пътното платно, е било блъснато от лек автомобил „Фолксваген", управляван от 18-годишен местен жител. На пострадалата е оказана първа помощ в МБАЛ – Перник, след което е транспортирана в столично лечебно заведение. Медиците са установили травма на бедро и са я освободили за домашно лечение.

Водачът е изпробван на място за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни. Взета му е и кръвна проба за химичен анализ. По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е прокуратурата, и работата продължава.

