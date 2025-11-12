ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обвиниха шофьор, карал с 4,23 промила в село Врачеш

Темида

Районна прокуратура – Ботевград привлече в качеството на обвиняем 36-годишния С.И. за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София. 

На 10.11.2025 г. в с. Врачеш, община Ботевград, С.И. шофирал лек автомобил по ул. „Плиска", когато бил спрян за проверка.

По надлежния ред с техническо средство е било установено наличие на алкохол в кръвта на водача с концентрация 4,23 промила.

По случая е било образувано досъдебно производство.

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

В хода на разследването е установено, че през м. април 2024 г. С.И. е бил осъден за същото деяние.

