Катастрофа на пътя Симитли - Банско, движението е в една лента

Движението при км 35 на път II-19 Симитли - Банско се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".