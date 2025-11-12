ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илия Груев вдъхнови български момчета, като им раз...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21697651 www.24chasa.bg

Катастрофа на пътя Симитли - Банско, движението е в една лента

1740
Полиция СНИМКА: 24 часа

Движението при км 35 на път II-19 Симитли - Банско се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ. 

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание