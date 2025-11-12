ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илия Груев вдъхнови български момчета, като им раз...

Над 700 антични монети откриха в дома на пенсионер в Поморие

Полиция СНИМКА: 24 часа

Откриха нас 700 антични монети в частен дом в Поморие. На 11 ноември служители от отдел "Криминална полиция" извършили проверка в имота, разположена поморийската улица "Манастирска", който е обитаван от 77-годишен помориец.

Вътре са намерили и иззели три класьора и плик с общо 761 монети от различен метал, с различни размери и форма, носещи белезите на културно-исторически ценности от античния и средновековния период.

Монетите са иззети и предадени за експертиза, а мъжът е задържан за срок до 24 часа, пише БНТ. 

Работата по случая продължава.

