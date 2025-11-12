Евакуираха столичен мол заради учение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заради учение е евакуиран столичен мол.

Опразненият търговски център се намира на бул. "България. Той е бил евакуиран тази сутрин поради планувано учение. След неговото приключване посетителите и работещите в мола ще се върнат в търговския център.