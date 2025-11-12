Ивайло Мирчев: Все още не е ясно какво ще се случи с цените на горивата след 21 ноември

Това, което чухме от управляващите в зала, е, че са изпратили в САЩ едно писмо в бутилка и чакат Нептун, разбирайте Тръмп, да им отговори. Не чухме за ясен план, нямаше информация какво ще се случи с цените на горивата и какъв е планът на правителството там, нямаше отговор на нашия призив от вчера, а именно всички резерви български в чужбина да бъдат върнати в България.

Тази критика към правителството отправи съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в парламентарните кулоари. По-рано в пленарната зала енергийният министър Жечо Станков обясни пред депутатите, че бензинът в данъчните складове у нас ще стигне за 6 месеца, дизела - за четири, а авиационното гориво - за два.

"Вижда се, че управляващите се опитват да крият информация от опозицията и гражданите като цяло. Този проблем с горивата тревожи цялото общество и би трябвало всички да търсим общи действия за решаването на този проблем, а не да се крие информация", каза и генерал Атанас Атанасов.

По думите на бившия премиер Николай Денков има два формата, в които да се обсъди този въпрос. "Единият е Консултативния съвет по национална сигурност, другия формат е Съвета по сигурността към Министерския съвет. Това е абсолютния минимум, всякакви обвинения, които чуваме, че не получават подкрепа, в момента са нелепи, при положение, че нито е подадена информация, а където е подадена има страшни противоречия. Един представител на институция да казва, че имаме бензин за 35 дни, другият да казва, че в чужбина имам резерв за 4-5 дни, така че няма какво да ги броим. Третият да казва, че 50% от запасите са в чужбина. След това да казват, че става дума за от 4 до 6 месеца. Единственото, които искаме е някой да излезе да каже за какво става дума. Притеснително е, че няма коментар от правителството какво смятат те по отношение на частта в закона, свързана със смяната на собствеността", добави той.