Уволненият шеф на митницата в Пловдив: В никакъв момент не съм искал да извърша нещо противозаконно

Мирослав Беляшки обжалва заповедта за освобождаването си, разпитат негови бивши колеги

В никакъв момент не съм имал за цел да извърша нещо незаконно, както беше интерпретирано.

Това заяви бившият шеф на Дирекция "Митници" в Пловдив Мирослав Беляшки преди заседанието в Административния съд в града, където обжалва заповедта за уволнението си. По делото днес ще бъдат разпитани негови бивши колеги.

По думите на Беляшки той няма повдигнато обвинение за контрабанда. "Става дума за вменяване на някакво превишаване на права и на власт, което всъщност в това административно дело ще докажем, че не е така", каза той.

Адвокатът му Ивайло Юруков обясни, че не е извършено никакво дисциплинарно нарушение от бившия директор, за да се налага най-тежкото наказание. "Има редица нарушения и в процедурата. Фактите са интерпретирани по тенденциозен, некоректен и неверен начин и това смятам, че днес ще се установи в съдебното заседание", обясни Юруков.

Мирослав Беляшки беше задържан зрелищно на 30 април т. г. след няколкочасова акция на работното му място в Пловдив и откаран в ареста в София. Бяха му повдигнати обвинения за длъжностно престъпление - осуетил проверка на ТИР с Цигари на ГКПП "Капитан Андреево", без да има право на това. След 2 месеца и половина зад решетките, през юли той излезе под домашен арест. В края на октомври пък Софийския апелативен съд уважи молбата му и го пусна под гаранция от 8000 лв.

Заповедта за уволнението му е издадена в края на юли. Беляшки не отрича, че на 17 април е бил на митническия пункт "Капитан Андреево", но не смята, че е извършил нарушение.