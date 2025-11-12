БСП: Няма едно име за особен управител на "Лукойл", няколко са

Не едно, а няколко са възможните имена за особен управител на рафинерията на "Лукойл" в Бургас, каза депутатът от БСП Драгомир Стойнев. По-рано обаче лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза пред медиите в парламента, че коалицията вече се е спряла на човек и може да го назначи веднага, щом законът бъде обнародван. Той дори призова президентът Румен Радев да излиза по-бързо с решение дали ще подпише указ за него, или ще наложи вето.

"Не е само едно име, а са няколко. Затова не искам да казвам нищо, защото са няколко човека, не е само един", каза Стойнев. По-рано Борисов посочи, че става въпрос за български гражданин.

В изказването си пред медиите сутринта бившият премиер се обърна и индиректно към социалистите, като ги предупреди, че вече е обещал на работодателите, че догодина минималната заплата ще се развърже от средната. Сега по закон тя е 50% от средната работна заплата и расте всяка година. От 2026 г. трябва да стане 1213 лева или 620 евро.

"Това още не е дискутирано. Нека първо да приемем този бюджет, да се поздравим с първия бюджет в евро, за следващия ще говорим по-нататък", посочи Стойнев.

За високите бонуси в държавните администрации той обясни: "Това управление според БСП трябва да обърне внимание на реформите и да се предприемат конкретни стъпки. Не говорим само за държавната администрация, защото наистина някои бонуси са скандални. Но ако правим истински реформи, защо не погледнем социално-осигурителната политика. И сега БСП е готова да направи тази реформа - социалното подпомагане да бъде откъснато от осигурителната система. Това е нещо тежко и трудно, но и необходимо". През последната седмица от "Демократична България" започнаха да обявяват какви бонуси са получавали в някои институции като Сметната палата, КЕВР, РЗИ-тата и др. На места достигат и 1 млн. лева, но Стойнев не каза, че левицата ще предложи ограничаването им. Иначе ПП-ДБ внесоха законопроект, с който да ги ограничат до една заплата или до 20%, а за повече да трябва допълнително одобрение.

"Такава тема пред БСП не стои", лаконично коментира той вдигането на ДДС на 22%. Темата се отвори вчера след срещите на ГЕРБ с работодателите и синдикатите. Никой обаче не иска да каже кой точно го е предложил.

"С вдигането на данък дивидент започна обратното броене на пликчетата", коментира още Стойнев.