"Възраждане" настояват за разговори с Русия

Утре тяхна делегация заминава за Русия, за форум за сътрудничество между страните от БРИКС, надяват се на разговор с Медведев

Преговори с Русия във връзка с американските санкции за горивата - това е най-доброто решение на ситуацията според лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов. В парламентарните кулоари той се оплака, че така и не са получили подробности от управляващите какво са предприели.

"След 23 октомври са потърсили контакт, не разбрахме кога точно, с кого, какво са поискали. Унгарският министър- председател отиде с цял самолет в САЩ, поиска и получи изключение, за всичко, както каза Тръмп - завинаги", посочи той.

Според Костадинов пред страната ни има няколко варианта. Единият е да каже, че няма да спазва санкциите, "както не ги спазва за Делян Пеевски - не е проблем санкциониран за корупция по Магнитски да управлява държавата". "Другият вариант е да поиска изключение. И двете не са направени", заяви той.

Третият вариант е да се търсят преговори с руската страна, но това нямало как да се случи.

Костадинов се притеснява, че в закона никъде не е записано изрично "Лукойл", само в мотивите. "Това отваря черна дупка - записано е за всички подобни бизнеси, които се занимават с нефт, горива, смазочни материали. Утре държавата може да реши, че собственикът на 2 малки бензиностанции е заплаха на националната сигурност, защото така е решил Деньо Денев, и да вкарат особен управител, който хипотетично решава да я продаде за 5 лв на хипотетично компания, която се казва "Инсоил", заяви депутатът.

Санкциите бяха използвани за претекст да се заграби собствеността на "Лукойл" в България, ще се плащат огромни обезщетения, настоя той. И даде пример със строежа на АЕЦ Белене, арбитражния съд, закупените и все още неработещи реактори. Няма друг пример за идиотия, национално предателство в най-тежкия му вид, продължи Костадинов.

Утре делегация на "Възраждане" занимава за Русия. И макар Костадинов да каза, че ще разговаря с Дмитрий Медведев, след това уточни, че ще са на "форум за сътрудничество между страните от БРИКС на най-високо ниво". Костадинов призна, че са опозиционна сила и, че не знае дали ще искат да го чуят, но натърти - ще представи гледната точка на мнозинството от българския народ. "Големият въпрос е доколко ще ни чуят. Руската страна излезе с позиция, че няма вражески народи, а вражески правителства. Независимо от резултата от разговора, трябва да опитаме. Аз съм скептичен доколко ще се влслушат", каза Костадинов. Според него България се управлява от хора, които искат да ни вкарат в конфликт с Русия и да ни направят "втора Украйна" - разрушена, мъртва страна.