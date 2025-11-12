Благомир Коцев ще изпълнява кметските си задължения от ареста

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Неоснователно отсъствие от работа няма, кметът не се е изолирал от работата на общината и участва в нашата работа и няма намерение да подава оставка".

Така зам.-кметът Павел Попов коментира пред журналисти казуса около това - кой ще изпълнява функцията кмет на Варна, след като вчера изтече заповедта, с която той самият беше упълномощен за това.

Той определи сигналите до ОИК и последвалото заседание на комисията като "част от заговора по отстраняване от поста, който изобщо стои в основата на следствието срещу него".

Попов, от името на кметския екип, настоя прокуратурата да освободи Благомир Коцев.

Комуникацията с Благомир Коцев, който е в софийски арест, ще се осъществява с посредници, упълномощени юристи, които ще доставят нужните за разглеждане документи.

Попов изяви увереност, че това няма да продължи дълго, защото Коцев ще бъде освободен до дни.

Кметът на морската столица беше арестуван на 8 юли по време на акция на Комисията за предотвратяване на корупцията. Оттогава той се намира в ареста. Другите обвинени - бизнесменът Йордан Маринов, беше освободен още през юли, а от началото на октомври общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов са под домашен арест.

Всички петима обвиняеми по делото „Благомир Коцев" вече са се запознали с материалите по обвинението. Разследването срещу задържания варненския кмет и общинските съветници приключи.