Дядо Коледа и „Български пощи" очакват най-красивото детско писмо

За 31-ва поредна година „Български пощи" организират конкурса „Най-красиво писмо до Дядо Коледа". Срокът за участие е 12 декември 2024 г. Всяка година хиляди деца отправят през „Български пощи" своите съкровени желания, думи на благодарност и вълнуващи послания към любимия белобрад старец, очаква се и тази година да е така, пишат от пощите.

Условията за участие са правилно изписан адрес на подателя, посочване за получател „За Дядо Коледа" и заплащане на пощенската услуга. Всички писма отговарящи на условията ще получат отговор лично от Дядо Коледа, а най-оригиналните и красиви писма ще получат и подаръци от него.

С цел защита на личните данни на всеки един от участниците в конкурса, следва в съдържанието на самото писмо да НЕ се изписва адреса на подателя, той трябва да се посочи единствено на плика. Адресът е необходим на организатора на конкурса за осъществяване на обратна връзка и получаване на подаръци от спечелилите деца.

В съдържанието на писмото, с което ще се участва в конкурса, е необходимо да се посочат само двете имена на участника.

Отличените писма, (без пликовете с адреса на подателите), след приключване на конкурса, ще бъдат предадени за постоянно съхранение на ДА „Архиви".

Участващите в конкурса „Най-красиво писмо до Дядо Коледа" писма (с рисунки, стихове, апликации и други) стават притежание на организатора на конкурса – „Български пощи".

Няма ограничения за това как да изглеждат детските писма - дали ще са ръкописни, печатни или придружени от ръчно изработени изненади, остава лично решение на децата, поясняват от компанията.