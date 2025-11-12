Директорът на ОДМВР в Стара Загора старши комисар Красимир Христов връчи благодарствени адреси на двама младежи

Учениците от Казанлък намерили и предали пари в полицията

На тържествена церемония, проведена днес в сградата на ОДМВР в Стара Загора директорът на дирекцията старши комисар Красимир Христов връчи благодарствени адреси на Христо Денев, ученик в ППМГ „Никола Обрешков" в град Казанлък, и на Иван Иванов, ученик в Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт в същия град, съобщават от пресцентъра на ОДМВР.

На 4 ноември тази година двамата младежи отивали на теоретичен изпит пред ДАИ - Стара Загора. В близост до сградата намерили пари, хванати с ластик – 4500 лв. Попитали в ДАИ към кого да се обърнат и получили съвет да сигнализират на телефон 112. След подадения сигнал на място пристигнали полицейски служители и младежите им предали парите.

Директорът на ОДМВР - Стара Загора старши комисар Красимир Христов определи постъпката на момчетата като достойна и пример за цялото ни общество. Той каза още, че по-късно същия ден органите на реда са предали парите на собственика им.