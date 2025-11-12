За първи път в историята на „Звук и светлина": Прожектират двете версии на Царевец

За първи път в 40-годишната история на Аудио-визуалния спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина" двете версии на шоуто върху крепостта Царевец ще бъдат прожектирани в един ден. Освен познатата в цял свят популярна 16-минутна версия на програмата, излъчен ще бъде и оригиналният първи вариант, който е пускан от 1985-а до 1988 година.

Спектакълът е с музика на Симеон Пиронков. 5.23 минути е програмата, и бе възстановена по фрагменти, запазени на 5 вехти плочки компютърна памет.

"Тази програма винаги се е пазила като аудио при нас на хълма. През 2015 г. дигитализирахме звука. За съжаление, когато чехите са наложили новата програма, старата не е запазена никъде. Така си мислехме, но ровейки за създаването на изложба по повод годишнината, съвсем случайно попаднахме на няколко листа, които са цифровият сценарий на старата програма", разказа пред "24 часа" Тодор Кънчев - техническият отговорник за "Звук и светлина".

Тъй наречената "чернова" се е управлявала от централния компютър на хълма, но с въвеждането на новия спектакъл изваждат паметите и никога повече не ги връщат обратно.

"Оказа се, че при нас за запазени 5 плочки памет. Изумихме се, защото производителят им е дал 30 г. годност. Вече са минали 40 г., а на три от тях имаше запазена информация. Изчетохме я и започнахме да попълваме празнотите, защото този листинг не съдържаше цялата програма. Така успяхме да я сглобим", разкри Кънчев.

Двете прожекции ще бъдат излъчени на 15 ноември в 18:30 ч., а всички жители и гости на Велико Търново ще могат да ги наблюдават от площад „Цар Асен I". Прожекциите в съботната вечер започват с първата версия на шоуто, а веднага след нея е съвременният вариант, който е гледан от над 7 милиона зрители от 5 континента.

Датата 15 ноември не е избрана случайно. Именно на този ден преди 40 години за първи път крепостните стени на Царевец заблестяват в светлини, прожектори, лазери и въздействаща музика, за да разкажат драматичната история за възхода и падението на Второто българско царство.

Днес, по повод 40-годишнината от създаването на аудио-визуалната програма и 840 години от въстанието на Петър и Асен, Общинската туристическа агенция възстановява оригиналната първа версия на „Звук и светлина" от 1985-а година. Реставрацията е осъществена с помощта на автентични архивни материали, които ще позволят на зрителите да се потопят в атмосферата на премиерата отпреди четири десетилетия.