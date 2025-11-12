Асен Василев: Особеният управител на "Лукойл" трябва да е юридическо лице

Планът от 2023 г. трябва да се изпълнява, и да се гарантира, че няма да има прекъсване на гориво. Собствениците на рафинерии са вторични въпроси, смята лидерът на ПП

Премиерът да дойде си защити бюджета. Такова нещо не е било.

Това заяви в парламентарните кулоари лидерът на ПП Асен Василев.

"ГЕРБ излъгаха, че работодателите ще са на техния Съвет за съвместно управление. Това, което чувам е, че работодателите не са съгласни да се вдигат осигуровки и данъци това. Днес в 4 ще седнат на една маса, ще чуем вижданията на синдикатите, двата синдиката имат различни виждания", обясни той идеята им за извънредна бюджетна комисия днес, на която да съберат синдикати, работодатели и власт.

Този бюджет предвижда най-голямото увеличение на данъци от 96 г. насам, настоя Василев.

По темата за особения управител на "Лукойл", той отбеляза, че за такъв "най-добре да е юридически лице, голяма компания, която оперира в световен мащаб". Другият вариант е да е бивш или настоящ служител на такава компания.

"Изисква се сериозен опит и познания, това е много синтетичен бизнес и има сравнително малко хора в света които да го правят", обясни Василев. А на въпрос дали това може да е Валентин Златев, той каза: Нека сме сериозни.

Василев призова да спрат политическите боричкания по темата. Още през 2023 г. имаше план, време да започне да се използва, а не да се търсят начини да се открадне рафинерията. Не да се правят импровизации и хаотични движения със закони, писани на коляно и напълно променени в зала", настоя лидерът на ПП. Той подчерта, че планът от 2023 г. трябва да се изпълнява, и да се гарантира, че няма да има прекъсване на гориво. Собствениците на рафинерии са вторични въпроси, смята депутатът.