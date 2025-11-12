ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русе е домакин на национална конференция за превен...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21698944 www.24chasa.bg

ВСС освободи Даниела Талева, която като специален прокурор проверява Сарафов 2 г.

3504
Даниела Талева

Прокурорската колегия на ВСС гласува да освободи от 7 декември т.г. Даниела Талева като специален прокурор по механизма за разследване на главния и неговите заместници. Тя изпълнява тази функция от 7 декември 2023 г., а според закона не може да бъде аd hoc прокурор повече от 2 години.

Сега Съдийската колегия трябва да възстанови Талева като съдия в Софийския градски съд. Също така трябва да бъде посочен нов прокурор по разследване на главния. Той ще бъде избран на случаен принцип от списъка със съдии, които са дали съгласие. През двете години, когато беше специален прокурор, Талева извърши множество проверки на Борислав Сарафов по сигнали. Последната беше по сигнал на БОЕЦ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Даниела Талева

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание