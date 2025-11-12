ВСС освободи Даниела Талева, която като специален прокурор проверява Сарафов 2 г.

Прокурорската колегия на ВСС гласува да освободи от 7 декември т.г. Даниела Талева като специален прокурор по механизма за разследване на главния и неговите заместници. Тя изпълнява тази функция от 7 декември 2023 г., а според закона не може да бъде аd hoc прокурор повече от 2 години.

Сега Съдийската колегия трябва да възстанови Талева като съдия в Софийския градски съд. Също така трябва да бъде посочен нов прокурор по разследване на главния. Той ще бъде избран на случаен принцип от списъка със съдии, които са дали съгласие. През двете години, когато беше специален прокурор, Талева извърши множество проверки на Борислав Сарафов по сигнали. Последната беше по сигнал на БОЕЦ.